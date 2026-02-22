Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2026 в Италии

По данным источника, за несколько дней до церемонии закрытия в продаже находились самая высокая категория билетов, которые можно было купить с рук за 3500 евро. Перед мероприятием в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены — они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека.