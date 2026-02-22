Ричмонд
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2026 в Италии

Билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии стоят от 950 евро, организаторы предупреждают о высоком спросе на них за 10 часов до начала мероприятия, сообщает РИА Новости.

Источник: Mattia Ozbot/Getty Images

По данным источника, за несколько дней до церемонии закрытия в продаже находились самая высокая категория билетов, которые можно было купить с рук за 3500 евро. Перед мероприятием в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены — они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека.

На официальном портале Игр страница церемонии закрытия отмечена плашкой о высоком спросе. Ведущая на нее страница говорит о «последних билетах». Четыре билета средней категории B обойдутся в 7416 евро, а самые дешевые места — в общей сложности в 3914 евро. Согласно информации организаторов, трибуны античного амфитеатра на закрытии Олимпиады смогут вместить около 12 тысяч зрителей.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 пройдет на «Арене ди Верона» в воскресенье, 22 февраля. Начало — в 22.30 по московскому времени.