Сборная Казахстана показала лучший с 1994 года результат в общем зачете зимней Олимпиады

В Милане и Кортина-д'Ампеццо лучшей в общем зачете стала команда Норвегии. Она установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде (18). Всего в активе этой сборной 41 награда — также 12 серебряных и 11 бронзовых.