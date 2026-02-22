Ричмонд
Сборная Казахстана показала лучший с 1994 года результат в общем зачете зимней Олимпиады

На зимней Олимпиаде 2026 года в Италии разыграли все комплекты наград. В окончательном медальном зачете Казахстан остался в топ-20, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда отметилась одной медалью. Фигурист Михаил Шайдоров победил в мужском одиночном катании и стал вторым в истории страны чемпионом зимней Олимпиады.

Именно количество золотых наград — главный критерий при ранжировании команд в общем зачете. Сборная Казахстана разделила 19-е место с Бразилией и показала свой лучший результат в XXI веке.

Более высокую позицию национальная команда заняла только в Лиллехаммере-1994. Тогда лыжник Владимир Смирнов выиграл золото и два серебра, что позволило сборной Казахстана стать 12-й в общем зачете.

В Нагано-1998 национальная команда замкнула топ-20 (две бронзы), в Ванкувере-2010 показала 25-й результат (одно серебро), в Сочи-2014 — 26-й (одна бронза), в Пхенчхане-2018 — 28-й (одна бронза). На Олимпиадах 2002, 2006 и 2022 годов сборная Казахстана не выигрывала медалей.

В Милане и Кортина-д'Ампеццо лучшей в общем зачете стала команда Норвегии. Она установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде (18). Всего в активе этой сборной 41 награда — также 12 серебряных и 11 бронзовых.

Второе место в зачете заняла команда США (12−12−9). Тройку замкнула сборная Нидерландов (10−7−3), которая благодаря превосходству по серебряным медалям обогнала Италию (10−6−14).

Источник: Министерство туризма и спорта РК