В Вероне началась церемония закрытия Олимпиады-2026

Мероприятие проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона».

Источник: Getty Images

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Вероне.

Мероприятие проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона», который на время Игр получил статус олимпийского. Он был построен еще в I веке нашей эры. Современная вместительность арены — 15 тыс. зрителей.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходила с 6 по 22 февраля. На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.

Российские и белорусские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, примут участие в общем параде олимпийцев на церемонии закрытия.

