Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова

Комментаторы рассказали о медали Филиппова в прямой трансляции закрытия ОИ.

Источник: Спорт РИА Новости

ВЕРОНА, 22 фев — РИА Новости. Комментаторы церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии упомянули в прямой трансляции серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, передает корреспондент РИА Новости.

«В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме. Это (дисциплина) стало большим новшеством Игр в Милане-Кортине», — заявили комментаторы церемонии, трансляцию которой ведет телеканал Rai1.

