Ковентри объявила закрытыми Олимпийские игры в Италии

ВЕРОНА /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила закрытыми XXV зимние Олимпийские игры в Италии. Об этом она объявила во время церемонии закрытия в Вероне.
«Дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо закрытыми. В соответствии с традицией я призываю молодежь всего мира собраться через четыре года во французских Альпах, чтобы вместе со всеми нами отпраздновать XXVI зимние Олимпийские игры. Увидимся в 2030 году», — сказала Ковентри.
В Олимпийских играх приняли участие 13 российских спортсменов, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Единственную медаль на Играх из россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший серебро в спринте.
Олимпийские игры в Италии завершились 22 февраля. Победу в медальном зачете одержала сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла команда США (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей). Третьими стали нидерландцы (10−7−3).
Олимпиада в 2030 году пройдет с 1 по 17 февраля.