Огонь зимней Олимпиады-2026 погасили на церемонии закрытия в Вероне

На торжественной церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр в амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне погасили олимпийский огонь.
Перед этим президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо закрытыми.
Игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля. На них было разыграно 116 комплектов наград в восьми видах спорта. Участие в соревнованиях принимали более 2800 спортсменов из 92 стран. Также на Олимпиаде в Италии выступили 13 российских атлетов в нейтральном статусе. На счету россиян одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии закрытия Игр.
