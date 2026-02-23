Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершилась церемония закрытия Олимпийских игр-2026

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026 подошла к концу. Она проходила в итальянской Вероне в амфитеатре «Арена ди Верона», который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Спорт-Экспресс

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026 подошла к концу. Она проходила в итальянской Вероне в амфитеатре «Арена ди Верона», который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впервые в истории Олимпийских игр церемония закрытия состоялась в таком месте.

В ходе официальной части церемонии состоялся парад атлетов, в котором участвовали российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе. Затем спустили олимпийский флаг, передали его Французским Альпам — там в 2030 году состоятся следующие зимние Олимпийские игры, состоялось погашение олимпийского огня.

«СЭ» вел текстовую трансляцию церемонии закрытия игр.

Игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля. На них разыграли 116 комплектов наград в восьми видах спорта. В общей сложности участвовали более 2800 спортсменов из 92 стран, в том числе 13 россиян.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

США обыграли Канаду в финале, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.