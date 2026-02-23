Завершилась церемония закрытия Олимпийских игр-2026

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026 подошла к концу. Она проходила в итальянской Вероне в амфитеатре «Арена ди Верона», который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впервые в истории Олимпийских игр церемония закрытия состоялась в таком месте.
В ходе официальной части церемонии состоялся парад атлетов, в котором участвовали российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе. Затем спустили олимпийский флаг, передали его Французским Альпам — там в 2030 году состоятся следующие зимние Олимпийские игры, состоялось погашение олимпийского огня.
Игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля. На них разыграли 116 комплектов наград в восьми видах спорта. В общей сложности участвовали более 2800 спортсменов из 92 стран, в том числе 13 россиян.
