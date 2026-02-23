Русским спортсменам вернули право по-настоящему попрощаться с Олимпиадой. Как закрылись ОИ-2026

Зимняя Олимпиада-2026 проходила в четырех локациях: Милан, Кортина-д’Ампеццо, Вальтеллина, Валь-ди-Фьемме. Несмотря на наличие соответствующих площадок в городах-хозяевах, организаторы решили вынести церемонию закрытия даже за эти рамки — прощание с Играми состоялось в Вероне. Причем не на домашнем стадионе местной футбольной команды, как это обычно бывает, а на арене времен Римской империи, построенной даже раньше «Колизея»!
Действо, которое обещали показать на Арене ди Верона, должно было объединить музыку, искусство и спорт, а также обозначить единство и прочные узы между спортсменами и странами. Возможно, именно поэтому на церемонию пригласили даже наших атлетов — им впервые с церемонии закрытия в Пекине-2022 позволили пройти в параде.
Началась церемония с подчеркивания вклада Италии в мировую культуру. Зрители увидели персонажей из главных опер Верди, Пуччини, Россини.
Вынесли итальянский флаг, вышли хозяева-медалисты, исполнили гимн. Затем музыка стала чуть более приземленной — под хиты местной эстрады арену заполнили спортсмены.
Уделив еще несколько минут величию итальянского искусства (балет, «Божественная комедия» Данте) и наградив героев марафона, наступила небольшая дискотека — под легендарную Da Ba Dee на арене станцевали волонтеры.
Как вы знаете, на Зимних играх спортсмены обязательно сталкиваются с водой — в том или ином состоянии. В Вероне этой истине посвятили целый номер, назвав его «Путь воды».
Дальше пошла еще одна официальная часть: звучали гимны Греции, олимпийский гимн. Мэры Милана и К’ортины передали олимпийский флаг главе МОК Кирсти Ковентри, которая в свою очередь отдала его французам — если вдруг вы забыли, следующие Игры пройдут в Альпах. Здесь звучала уже «Марсельеза».
Построив мостик к Олимпиаде-2030, началось время речей — выступили глава оргкомитета Джованни Малаго и президент МОК Кирсти Ковентри. Восхищение спортсменами, гордость за Италию, слова благодарности, важность мира — все это было проговорено.
Прощание с Играми получилось трогательным — персонажи опер из начала церемонии потихоньку задували свечи под музыку Людовико Эйнауди. Затем потух и главный огонь.
Показалось, что на грусти итальянцы не закончат, ведь дальше пошла вечеринка с Major Lazer. Но все-таки погрустить на прощание тоже пришлось — церемонию закрыл веронец Акилле Лауро.
На этом зимние Игры-2026 официально завершились. Увидимся через четыре года в Альпах!