Ковентри: «Атлеты показали нам, как выглядят совершенство, уважение и дружба в мире, который иногда забывает эти ценности»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с речью во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Она обратилась к спортсменам и болельщикам.

Источник: Спорт-Экспресс

"Вы были невероятны: смелы, бесстрашны, полны сердца и страсти. Вы оставили все на снегу и льду. Две незабываемые недели, проживая каждый момент в полной мере. Вы отдали все — и поделились этим с нами.

Вы показали нам, как выглядят совершенство, уважение и дружба в мире, который иногда забывает эти ценности.

Спасибо, что открыли свои сердца. Арены были полны, крики громки, атмосфера наэлектризована. Вы чествовали своих чемпионов и болели за спортсменов всех наций, показывая, что страсть и уважение могут сосуществовать рядом.

Этот свет останется с нами в каждом ребенке, вдохновлённом мечтать о большом, в каждом человеке, которому напомнили, что смелость и доброта всё еще имеют значение. Я надеюсь, что мы вдохновили поколения по всему миру олимпийским духом", — цитирует Ковентри сайт Олимпиады.

Игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля. На них разыграли 116 комплектов наград в восьми видах спорта. В общей сложности участвовали более 2800 спортсменов из 92 стран, в том числе 13 россиян.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

