Некоторых спортсменов до места проведения церемонии закрытия Олимпиады-2026 сопровождала полиция

Некоторым спортсменам потребовалось полицейское сопровождение, чтобы добраться до церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии и не застрять в пробках, сообщила американская саночница София Киркби.

Киркби, которая во время Игр находилась в Кортине, опубликовала в социальной сети видео из автобуса. На кадрах видно, как транспортное средство стоит в пробке, а затем лавирует между машинами за полицейским автомобилем.

Россияне на дорожке, древний амфитеатр и много грусти. Италия попрощалась с Олимпиадой-2026.

«Едем на церемонию закрытия и попали в олимпийскую пробку. К счастью, местная полиция помогает нам, организовав сопровождение», — подписала видео 24-летняя спортсменка.

Церемония закрытия Игр-2026 проходила в Вероне.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.