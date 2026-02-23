Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вероне состоялась акция протеста перед началом церемонии закрытия Олимпиады-2026

Перед церемонией закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Вероне прошла демонятрация. Протестующие вышли на марш против того, что они назвали «неустойчивым» и «кровавым» мероприятием, сообщает AP.

Перед церемонией закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Вероне прошла демонятрация. Протестующие вышли на марш против того, что они назвали «неустойчивым» и «кровавым» мероприятием, сообщает AP.

Акция под названием «Олимпиаде — нет, спасибо» была направлена против экономических, экологических и политических последствий проведения зимних Игр.

Россияне на дорожке, древний амфитеатр и много грусти. Италия попрощалась с Олимпиадой-2026.

«Мы здесь, потому что считаем, что эта Олимпиада лицемерна, неустойчива и кровава», — заявил протестующий Филиппо Коменчини.

Организаторы Олимпиады ранее заявляли, что практически все электричество, необходимое для проведения Игр-2026 — от освещения арен до производства снега — будет «чистым».

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.