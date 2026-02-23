Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии

IPC в сентябре снял санкции с России и Белоруссии. В октябре организация сообщила, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры в Италии, но в январе разрешил подавать заявки на приглашения в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.