Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии

Международный паралимпийский комитет (IPC) не будет отменять решение о допуске россиян на Игры в Италии, заявил глава организации Эндрю Парсонс. Его слова приводит Reuters.

Источник: РБК Спорт

«Это решение не может быть отменено ни управляющим советом, ни мной лично», — заявил Парсонс.

Парсонс призвал украинскую делегацию, ранее объявившую о пропуске церемонии открытия в знак протеста против допуска россиян и белорусов, принять участие в мероприятии. «Но если они не хотят, мы уважаем их решение», — отметил он.

IPC в сентябре снял санкции с России и Белоруссии. В октябре организация сообщила, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры в Италии, но в январе разрешил подавать заявки на приглашения в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Всего россияне получили шесть мест на Паралимпиаде, белорусы — четыре.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.