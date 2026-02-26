Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский паралимпийский и спортивный комитет (CPSF) не будет следовать решению ряда стран, отказавшихся от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за присутствия на ней российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщила председатель CPSF Мари-Амели Ле Фюр.
Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с ТАСС назвал решение ряда стран бойкотировать церемонию открытия бесчеловечным.
«На данный момент, и это будет твердой позицией CPSF, ни представители паралимпийского комитета, ни спортсмены не будут бойкотировать церемонию открытия», — приводит ее комментарий AFP.
Она добавила, что не согласна с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить россиянам и белорусам участвовать в Играх под национальными флагами, однако пообещала уважать его, добавив, что оно было принято «демократическим путем».
О решении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады ранее заявляли делегации Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии.
Международный паралимпийский комитет пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они выступят под флагами своих стран. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.