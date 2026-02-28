СМИ: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на ОИ

Как отмечает NBC, Трамп сказал Пателю, что был разочарован его празднованием победы сборной США по хоккею, во время которого глава ФБР пил пиво. Также американский лидер сообщил о своем недовольстве по поводу использования Пателем правительственного самолета для поездки в Милан.