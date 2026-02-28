Ричмонд
СМИ: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на ОИ

NBC: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на Олимпиаде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал директору ФБР Кэшу Пателю, что разочарован его поведением на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.

«Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо и сообщил о своем раздражении в разговоре с ним», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает NBC, Трамп сказал Пателю, что был разочарован его празднованием победы сборной США по хоккею, во время которого глава ФБР пил пиво. Также американский лидер сообщил о своем недовольстве по поводу использования Пателем правительственного самолета для поездки в Милан.

При этом представитель Белого дома Абигейл Джексон заявила телеканалу, что Трамп полностью доверяет своей администрации.

Телеканал также напоминает, что во время пребывания Пателя в Италии вооруженный человек попытался проникнуть на территорию резиденции Трампа во Флориде и был застрелен.

Ранее агентство Блумберг передавало, что сенаторы-демократы добиваются расследования в отношении Пателя после того, как его поездка на хоккейный матч в Италию оставила ФБР без авиации, необходимой для оперативного выезда на место преступления.