Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская делегация примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
«Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете — это распространенная практика. По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры», — сказал Рожков РИА Новости.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.