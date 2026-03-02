Ричмонд
Тарасова: «Несправедливо, что МОК не отстраняет американцев. Непонятно, почему за все должны отвечать мы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым высказалась об отсутствии реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на военную операцию США против Ирана.

Источник: Sport24

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», — сказала Тарасова.

