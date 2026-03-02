Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке

«Мы оцениваем влияние ситуации на организацию Игр, в частности, на перелеты, при этом сохраняя четкую цель — провести Паралимпийские игры наилучшим образом. Мы находимся в тесном контакте со всеми делегациями, участвующими в Играх, а также с другими заинтересованными сторонами. Многие команды уже находятся в Европе, где проходят тренировки или сборы, но закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.