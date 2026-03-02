Москва
Украинцам запретили парадную форму с картой на Паралимпиаде

В НПК Украины рассказали, что изготовили для спортсменов «кричащую» форму с картой страны, однако в IPC ее не разрешили. В итоге пришлось шить для паралимпийцев новую парадную форму.

Источник: Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) не разрешил украинской делегации на Играх в Италии парадную форму с «целостной» картой страны, поскольку она «политическая», заявил «Укринформ» глава Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич.

«Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет — так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — сказал Сушкевич.

По его словам, эта форма была «очень красива, очень символична и очень акцентированно “кричала” об Украине с ее границами в Европе и мире.

Сушкевич признал, что НПК «едва успел изготовить новую форму» и отвезти в Италию.

Ранее украинская сборная решила бойкотировать церемонию открытия Игр, которая пройдет 6 марта, из-за допуска на соревнования россиян и белорусов под национальными флагами.

Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро.

Глава IPC Эндрю Парсонс 23 февраля подтвердил, что решение о допуске россиян отменено не будет.