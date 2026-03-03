Олимпийское молчание: как конфликт в Иране повлиял на мировой спорт

Удар США и Израиля по Ирану пришелся на время олимпийского перемирия, которое должно было продлиться до окончания Паралимпиады — 15 марта. Ответные атаки Тегерана привели к закрытию воздушного пространства над странами региона. Транспортный коллапс затронул и спортсменов. Так, из Дубая не могут вылететь теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, рискуя пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе. Команды «Формулы-1» из-за закрытия привычных пересадочных аэропортов не успевают вовремя долететь до Мельбурна, чтобы начать подготовку к Гран-при Австралии. Под вопросом участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу в США, который начнется через три месяца. Никак не реагирует на конфликт МОК, хотя после начала СВО в 2022 году почти сразу принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Как МОК отстранил Россию из-за СВО
Реакция мирового сообщества на действия США и Израиля против Ирана очень разноплановая. А вот МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК) безмолвствуют. Притом что Паралимпиада стартует в Италии уже 6 марта. В ней примут участие 660 атлетов, в том числе 72 американца, а также по одному представителю Израиля и Ирана.
Напомним, что в ситуации с началом СВО на Украине события разворачивались совершенно по другому сценарию. Тогда уже через несколько часов исполком МОК опубликовал заявление, в котором «решительно осудил нарушение Россией олимпийского перемирия». На следующий день спортивные боссы начали вводить первые санкции, а через четыре дня выпустили рекомендации об отстранении спортсменов из России и Белоруссии.
Примерно через год после этого демарша МОК признал, что полное отстранение спортсменов из России и Белоруссии — это дискриминация, и призвал допускать наших в нейтральном статусе (за исключением представителей командных видов спорта, а также после проверки политических взглядов и принадлежности к силовым структурам). Эти санкции действуют до сих пор, хотя удалось добиться их отмены в юниорском и паралимпийском спорте.
— Очевидно, что никаких действий МОК против нынешнего нарушения олимпийского перемирия со стороны Израиля и США ждать не стоит, — заявил «Известиям» депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Но тогда возникает законный вопрос: а за что в 2022 году наказали Россию? И если эти санкции были ошибкой, почему их не могут отменить уже четыре года? Ведь подобное промедление нарушает права и рушит карьеры тысяч наших спортсменов.
В центре обсуждения западных медиа отнюдь не молчание МОК и МПК, а коллапс авиасообщения в странах Персидского залива, из-за которого пострадали многие звездные атлеты, в том числе будущий участник Паралимпиады Майкл Милтон из Австралии. Этот горнолыжник вместе с женой и двумя детьми застрял в аэропорту Дохи, и в данный момент неизвестно, сумеет ли он добраться до Италии к началу соревнований.
Из Дубая на турнир в Индиан-Уэллсе пока не может вылететь группа теннисистов, в том числе россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Испытывают проблемы с возвращением в Россию ряд баскетболистов клубов лиги ВТБ — Алексей Швед, Винс Хантер, Андрей Лопатин, Джеремайя Мартин и Ален Хаджибегович (последний должен был сыграть официальный матч квалификации за сборную Катара в Дохе). Регулярный сезон Единой лиги возобновится 4 марта.
Поедет ли Иран на ЧМ в Америку?
Пошли разговоры, что сборная Ирана может пропустить предстоящий чемпионат мира, который должен пройти в США, Канаде и Мексике. 28 февраля президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что участие команды в турнире в нынешних условиях маловероятно.
И хотя официальных решений пока нет, в нынешних реалиях ФИФА стоит готовиться к сокращению числа участников или поиску замены Ирану. В регламенте чемпионата мира предусмотрены санкции за снятие и прописано, что ФИФА вправе по своему усмотрению принять решение о замене выбывшей команды. Но конкретный порядок определения новой сборной не прописан.
«Если какая-либо участвующая федерация снимается и/или исключается из чемпионата мира, ФИФА принимает решение по вопросу исключительно по своему усмотрению и предпринимает действия, которые считаются необходимыми. ФИФА может решить заменить участвующую федерацию другой», — говорится в документе.
— Никаких заявлений от ФИФА не будет, чемпионат мира пройдет как и запланировано, — отметил «Известиям» депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. — Единственный вопрос — будут ли участвовать в нем иранцы. Иран сам примет решение по этому вопросу. И вы всерьез можете предположить, что ФИФА может отобрать ЧМ у США? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет.
«Формулу-1» могут перенести из-за атаки США
Иранский кризис может сорвать начало сезона в «Формуле-1». Из-за закрытия привычных пересадочных терминалов около 2 тыс. сотрудников команд «Формулы-1» вынуждены изменить свои маршруты и не успевают своевременно начать подготовку к Гран-при Австралии, который намечен на 8 марта.
Помимо представителей самой престижной гоночной серии, с логистическими проблемами столкнулись команды «Формулы-2» и «Формулы-3», съемочные бригады, журналисты — весь «большой цирк» ищет альтернативные пути до Австралии, минуя Ближний Восток.
Организаторы готовы при необходимости изменить расписание уикенда в Австралии, хотя пока определенности на этот счет нет. Иранский кризис также может поставить под сомнение проведение Гран-при Бахрейна (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля).
«Следующие три этапа пройдут в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке, до них еще несколько недель. Как всегда, мы внимательно следим за развитием событий и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», — сказано в совместном заявлении Международной автомобильной федерации FIA и управляющей компании Formula One Management.
Боссы «Формулы-1» уверяют, что у них есть «планы Б» на случай непредвиденных обстоятельств, если сроки Гран-при Австралии придется корректировать, а гонки в Сахире и Джидде — переносить.
Олег Шамонаев