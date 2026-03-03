Олимпийское молчание: как конфликт в Иране повлиял на мировой спорт

Удар США и Израиля по Ирану пришелся на время олимпийского перемирия, которое должно было продлиться до окончания Паралимпиады — 15 марта. Ответные атаки Тегерана привели к закрытию воздушного пространства над странами региона. Транспортный коллапс затронул и спортсменов. Так, из Дубая не могут вылететь теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, рискуя пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе. Команды «Формулы-1» из-за закрытия привычных пересадочных аэропортов не успевают вовремя долететь до Мельбурна, чтобы начать подготовку к Гран-при Австралии. Под вопросом участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу в США, который начнется через три месяца. Никак не реагирует на конфликт МОК, хотя после начала СВО в 2022 году почти сразу принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.