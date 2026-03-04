Вернуть, нельзя оставить. Как Россия добивается полноценного возвращения в международный спорт

А ведь можно не доводить до судебных разбирательств и взять пример с World Aquatics, которая поддерживает открытый диалог с Россией. Водные виды одними из первых вернули российских спортсменов, что пошло только на пользу всем крупным турнирам. Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде, за один год стал звездой мирового плавания. Климент Колесников, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова сразу вернулись в борьбу за медали в своих видах. А синхронное плавание без Александра Мальцева и русских русалок откровенно скучало. Международная федерация водных видов также первой вернула на соревнования под своей эгидой российских представителей из командного вида спорта. В 2026 году можно будет поболеть за российских ватерполистов, а в августе мужская и женская сборные России примут участие в первенстве Европы до 21 года с флагом и гимном.