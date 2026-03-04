Вернуть, нельзя оставить. Как Россия добивается полноценного возвращения в международный спорт

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо подарили российскому болельщику давно забытое чувство. Вот Савелий Коростелев борется за тройку призеров в скиатлоне, а вот Никита Филиппов берет историческое серебро в новом для олимпийской программы ски-альпинизме, тут же Петр Гуменник и Аделия Петросян возвращают на новостные сайты калейдоскоп мнений экспертов о справедливости судейских оценок в фигурном катании.
Все 13 спортсменов из России выступали на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, но ни у кого не возникало вопросов, откуда этот парень, навязывающий борьбу норвежским лыжникам, и кто эта единственная девушка, решившаяся на четверной прыжок в произвольной программе фигуристок.
Возвращение справедливости и адекватности
У паралимпийцев нейтральные статусы постепенно уходят в прошлое. Шесть российских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Милане и Кортине под флагом страны, а в случае их победы прозвучит российский гимн. Сборная России будут участвовать в Паралимпиаде без ограничений впервые с 2014 года. Впрочем, пока не в полном составе.
В сентябре Международный паралимпийский комитет (IPC) вернул справедливость и адекватность в принятие своих решений и восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Правда, из-за позиции отдельных международных федераций сразу вернуться на крупные турниры удалось не во всех дисциплинах. Еще два месяца сопротивлялась Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, которая проводит соревнования по паралимпийским горным лыжам, лыжным гонкам и парасноуборду. Но после решения CAS в пользу России выбора у FIS уже не было.
Победа в суде, о которой 2 декабря объявил министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярев, открыла дорогу в Милан не только для Коростелева и Непряевой, но и для паралимпийцев. В январе наши спортсмены после долгого перерыва вернулись на этапы Кубка мира и набрали рейтинговые очки, необходимые для подачи заявок на двусторонние приглашения на Паралимпиаду. Теперь в Милане и Кортине будем болеть за горнолыжников Алексея Бугаева и Варвару Ворончихину, лыжников Ивана Голубкова и Анастасию Багиян, а также парасноубордистов Дмитрия Фадеева и Монзера Филиппа Шебо. В командных видах спорта квалификационный период на Игры завершился до решения МПК, а с Международным союзом биатлонистов, который контролирует паралимпийский биатлон, общение не складывается. Придется IBU отвечать в суде.
А ведь можно не доводить до судебных разбирательств и взять пример с World Aquatics, которая поддерживает открытый диалог с Россией. Водные виды одними из первых вернули российских спортсменов, что пошло только на пользу всем крупным турнирам. Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде, за один год стал звездой мирового плавания. Климент Колесников, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова сразу вернулись в борьбу за медали в своих видах. А синхронное плавание без Александра Мальцева и русских русалок откровенно скучало. Международная федерация водных видов также первой вернула на соревнования под своей эгидой российских представителей из командного вида спорта. В 2026 году можно будет поболеть за российских ватерполистов, а в августе мужская и женская сборные России примут участие в первенстве Европы до 21 года с флагом и гимном.
Российский гимн снова звучит на соревнованиях
Все идет к тому, что национальные символы нашей страны в скором времени вернутся на все крупные старты. Такое мнение высказывают и в кулуарах Международного олимпийского комитета. В преддверии Олимпиады-2026 издание The New York Times поделилось сведениями своих источников о том, что тема возвращения России все чаще поднимается в общении членов МОК. Большинство уже сейчас приветствует снятие ограничений в отношении России. Активным голосом за был и глава FIS Йохан Элиаш, потребовавший более четких рекомендаций от МОК, которые бы гарантировали, что по отношению к России не будет несправедливого отношения, учитывая множество конфликтов по всему миру.
Президент МОК Кирсти Ковентри пока осторожна в публичных заявлениях, ограничиваясь тем, что «спорт должен сохранять свою политическую нейтральность». Для начала МОК рекомендовал всем международным федерациям снять все ограничения с российских юниоров, в том числе в командных видах спорта.
Пока в МОК пытаются договориться, первыми среди олимпийских видов спорта нашу символику разрешили в Международной федерации дзюдо, где еще в ноябре 2025-го заменили нашивку «AIN» на «Россия». В том же месяце на турнире «Большого шлема» в ОАЭ впервые за четыре года на церемонии награждения прозвучал российский гимн в честь победы Аюба Блиева.
Первых за четыре года побед под флагом и гимном добились и юниоры. Российские фехтовальщики с первых дней 2026 года начали побеждать на юниорских этапах Кубка мира, а в конце февраля стали победителями медального зачета первенства Европы в Тбилиси, где завоевали три золотые медали. В Международной федерации фехтования не постеснялись принять непопулярное, но справедливое решение о переносе чемпионата Европы из Эстонии из-за отказа принимающей стороны допускать команды из России и Белоруссии.
Любая международная площадка — возможность заявить о себе
Флаг юниорам вернули уже более десяти международных федераций. В современном пятиборье, хоккее на траве, тхэквондо приняли решение по юниорам после заседания генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте, в которой принял участие Михаил Дегтярев.
«Любая международная площадка для нас — это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов. В Ташкенте состоялись встречи с представителями Международного олимпийского комитета. Работаем по всем фронтам. Только выезжая на крупные международные мероприятия, можно добиться результата. Только проактивная жесткая позиция со стороны России дает результат», — отметил руководитель российского спорта по итогам визита в Ташкент.
Олимпийская дипломатия пока успешнее работает в летних видах спорта. В зимних видах в нынешнем сезоне с национальными символами будут выступать только керлингисты. На Олимпиаде-2026, где керлинг занимал большое эфирное время, наших спортсменов не было. Но посмотреть на тех, кто, возможно, поедет от России на Игры-2030 во французские Альпы, можно будет уже через два месяца. С 5 по 10 мая в Эдмонтоне с участием сборной России пройдет юниорский чемпионат мира среди смешанных пар. А вот для Международной федерации хоккея рекомендация МОК — не указ. Чиновники ИИХФ отказались допускать российских юниоров. Будут объяснять свое решение в суде.
«Мы последовательно будем защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях, процесс возвращения России в мировой спорт продолжится», — отметил Михаил Дегтярев в своем канале в MAX, комментируя решение ИИХФ.
У МОК есть время до мая
За рекомендацией МОК по юниорам должно последовать и снятие ограничений с Олимпийского комитета России. Михаил Дегтярев не раз подчеркивал, что восстановление ОКР является главной целью российского спорта на 2026 год. По словам руководителя российского спорта, у МОК есть время до мая, иначе — новое разбирательство в судах, которые в последнее время всегда завершаются в пользу России. Восстановление ОКР позволит сборной России выступить единой командой на Юношеских играх в Дакаре в октябре 2026-го и откроет путь на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
На Олимпиаде-2026 средний возраст спортсменов из России составил 22,8 года. Для большинства из них карьера только начинается, а это значит, что уже на следующих Играх их тоже можно будет увидеть, но наверняка в составе куда более значительной делегации. Вероятно, и высматривать их в «нейтральной» экипировке не придется, потому что полноценное возвращение российского спорта неминуемо приближается.
Анатолий Курагин