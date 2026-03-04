МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.
Счет погибших пошел на сотни (в том числе было попадание по иранской школе), ракеты и беспилотники от Тегерана в ответ, разрушения в других странах Ближнего Востока и закрытое небо в регионе (есть только единичные вывозные рейсы).
3 марта Международный олимпийский комитет (МОК) наконец подал сигнал, хотя запросы — и от Спортса тоже — были в первый же день, оставаясь без ответа.
Как США и Израиль избегают санкций в спорте, объясняться все-таки пришлось. И в ход пошла едва ли не поэзия.
МОК опубликовал большое заявление на своем сайте. Выделим из него три ключевых момента.
МОК называет спорт «маяком надежды» и провозглашает его вне политики
«В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, когда гибнет столько людей и происходит столько ужасных событий, МОК как никогда твердо верит в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма», — заявили в комитете.
Важно подчеркнуть: здесь напрямую не упоминаются ни США, ни Израиль, ни Иран. Заявление посвящено безопасности атлетов перед Паралимпиадой, которая состоится в марте в Италии.
Однако этот абзац (в почти идентичных формулировках) приводит «Матч ТВ» — как ответ МОК на конкретный запрос от СМИ: «Будут ли применены санкции к США по аналогии с Россией?».
Отвечая на вопрос Спортса о нарушении олимпийского перемирия со стороны США и Израиля, МОК также перенаправил к публикации на своем сайте.
Нейтралитет олимпизма станет центральной темой обсуждений
«Принцип нейтралитета олимпийского движения был недавно вновь подтвержден Исполкомом МОК. Укрепление этого подхода и обеспечение его актуальности в будущем окажется в центре дискуссий, проводимых специальной рабочей группой в рамках процесса “Готовность к будущему”.
Являясь глобальной организацией, МОК вынужден ориентироваться в сложной реальности. При проведении каждых Олимпийских игр МОК приходится сталкиваться с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире.
В то же время он должен выполнять свою основанную на ценностях миссию по сохранению настоящей глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду. Эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они», — еще одна вырезка из заявления МОК.
«Готовность к будущему» (Fit for the Future) звучит как слоган, а на деле же это консультативная рабочая группа. Ее запустили в 2025-м при новом президенте МОК Кирсти Ковентри — чтобы собрать мнения и голоса олимпийцев со всего мира — как бывших, так и действующих — об олимпийском движении в целом.
Резолюция ООН об олимпийском перемирии не имеет обязательной силы
«Она (резолюция) направлена на обеспечение безопасного проезда всех квалифицировавшихся спортсменов со всех уголков мира на пути в принимающую страну. Как и все аналогичные резолюции ООН в прошлом, она вдохновлена принципами олимпийского движения и руководствуется ими. Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, которую государства-члены ООН согласовывают для каждых Олимпийских и Паралимпийских игр.
Она вносится страной-хозяйкой Игр и принимается самими государствами-членами ООН. МОК, имея статус постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств, чтобы обеспечить соблюдение положений этой резолюции. Мы признаем, что это целиком находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК.
Поэтому мы призываем все государства-члены ООН поддержать спортсменов, квалифицировавшихся на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине 2026 года, и которые на пути к этим Играм могут пострадать из-за последних конфликтов», — заключили в МОК.
Столь детальные объяснения неслучайны. Дело в том, что операция США и Израиля (в отличие от последних конфликтов) выпала на сроки олимпийского перемирия — призыва ко всем странам прекратить боевые действия.
А срок начинается за 7 дней до Олимпийских игр и заканчивается спустя 7 дней после Паралимпийских.
Как было 4 года назад с Россией и Беларусью?
Мы помним, что как раз в нарушении этого перемирия МОК обвинял нашу страну. Вот небольшой отрывок из заявления от февраля 2022-го:
«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси».
И полная хронология.
Со временем санкции смягчились, но обе страны до сих пор не выступают под своими флагами, а также в командных игровых видах.
Правда, министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен, что новое заявление МОК ведет к очередному потеплению.
«Считаем заявление МОК еще одним сигналом к неизбежному и скорому снятию всех ограничений с российских спортсменов, восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и целостности всего олимпийского движения, — ответил Дегтярев РБК. — Все необходимые для этого юридические решения ОКР уже принял в декабре 2024 года».
Ждем Россию с флагом и гимном на Играх-2028 в Лос-Анджелесе?
Автор: Ян Мельник