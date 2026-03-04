МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»

«Она (резолюция) направлена на обеспечение безопасного проезда всех квалифицировавшихся спортсменов со всех уголков мира на пути в принимающую страну. Как и все аналогичные резолюции ООН в прошлом, она вдохновлена принципами олимпийского движения и руководствуется ими. Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, которую государства-члены ООН согласовывают для каждых Олимпийских и Паралимпийских игр.



Она вносится страной-хозяйкой Игр и принимается самими государствами-членами ООН. МОК, имея статус постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств, чтобы обеспечить соблюдение положений этой резолюции. Мы признаем, что это целиком находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК.



Поэтому мы призываем все государства-члены ООН поддержать спортсменов, квалифицировавшихся на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине 2026 года, и которые на пути к этим Играм могут пострадать из-за последних конфликтов», — заключили в МОК.