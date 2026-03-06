Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады

«Я не знаю, откуда взялась эта информация, я не помню, чтобы министр иностранных дел другой страны когда-либо выступал от имени Румынии. Это сейчас так принято? Нет, нам это не нужно… Румыния будет представлена на открытии Паралимпийских игр двумя нашими спортсменами», — заявил Новак.