Российским паралимпийцам не выдали смартфоны Samsung на Играх в Италии

ВЕРОНА /Италия/, 6 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены не получили смартфоны Samsung, которые традиционно вручаются участникам Паралимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил источник.
Смартфоны Samsung входят в комплект подарков, который получают спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх от партнеров международного олимпийского и паралимпийского движения. Однако российские спортсмены на Играх в Италии такие устройства не получили.
Ранее аналогичная ситуация произошла на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, где смартфоны также не были вручены российским спортсменам.
Зимние Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. Спортсмены разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Сборную России представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны.