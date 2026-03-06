В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.