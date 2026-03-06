Ричмонд
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Движение «Жить» организовало всероссийский флешмоб в поддержку отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала российских паралимпийцев, сказав: «Наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов».

Движение предлагает пользователям писать свои пожелания российским спортсменам на Играх с хэштегом #Вотличнойформе.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.