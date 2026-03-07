Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде

«Я смотрел открытие и радовался за ребят. Было бы полным идиотизмом — людей с ограниченными возможностями лишать выступления под флагом и с гимном. Это здорово! Мы всегда чувствуем себя ущемленными и оскорбленными в такой момент (выступления без флага — прим.), а тут полное торжество и гордость за свою страну», — сказал Шишкарев.