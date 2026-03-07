Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что испытывает гордость от выступления россиян под национальным флагом на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В Играх принимают участие шесть россиян, сборная впервые с 2014 года выступает с национальной символикой.
«Я смотрел открытие и радовался за ребят. Было бы полным идиотизмом — людей с ограниченными возможностями лишать выступления под флагом и с гимном. Это здорово! Мы всегда чувствуем себя ущемленными и оскорбленными в такой момент (выступления без флага — прим.), а тут полное торжество и гордость за свою страну», — сказал Шишкарев.
В субботу сборная России завоевала две бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. Третьи места в скоростном спуске заняли горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.