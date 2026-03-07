Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью

Дорога из Вероны до Кортина-д’Ампеццо занимает больше трех часов на машине. Более 250 км между городами усложняются горными виражами и серпантинами, но это не остановило поток машин, которые с самого утра начали стягиваться к горнолыжному центру «Тофане». Этот склон выделяется как очень скоростной и подходящий для стартов самого высокого уровня. В 1956 году здесь уже проходили соревнования по горнолыжному спорту на Олимпийских играх. Но опыт проведения подобных турниров все же не избавил организаторов от проблем — места для аккредитованных лиц закончились на парковке уже за час до соревнований. Машины оставляли на отведенных местах у частных отелей и возвращались ко входу пешком.