Бугаев рассчитывает на продолжение успеха на Паралимпиаде

«На самом деле, очень важно было, что мы сегодня все-таки завоевали первые медали в первый же день, потому что с нас немного снимается груз ответственности, и мы можем легче и увереннее, более рискованно продолжать гонки, и это нам принесет, я надеюсь, лучший результат на следующих соревнованиях», — сказал Бугаев.