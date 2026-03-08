Путь до объектов Паралимпиады превращается в длинное путешествие

Для прибывающих в район Кортины на машине есть возможность оставить ее на одной из трех перехватывающих парковок в городках по соседству. Место на них нужно бронировать заранее. С каждой из этих парковок отходят шаттлы-автобусы, которые в зависимости от пункта отправления довозят зрителей или до остановки в Кортине, или до горнолыжного центра Сокрепес, где уже недалеко до самих олимпийских объектов — горнолыжной трассы и парка для соревнований по сноуборду.