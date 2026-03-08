Казахстанец Ербол Хамитов вошел в топ-6 на Паралимпиаде-2026

В воскресенье пара биатлонисты разыграли медали в индивидуальной гонке сидя на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Хамитов допустил два промаха и замкнул шестерку сильнейших, уступив лидеру 2 минуты 46,3 секунды. Днем ранее чемпион мира занял восьмое место в спринте.