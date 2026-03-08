Ричмонд
Казахстанец Ербол Хамитов вошел в топ-6 на Паралимпиаде-2026

Титулованный казахстанец Ербол Хамитов показал свой лучший результат на Паралимпиаде 2026 года, которую принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Мейіржан Амангелдиев

В воскресенье пара биатлонисты разыграли медали в индивидуальной гонке сидя на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Хамитов допустил два промаха и замкнул шестерку сильнейших, уступив лидеру 2 минуты 46,3 секунды. Днем ранее чемпион мира занял восьмое место в спринте.

Победу в индивидуальной гонке одержал китаец Лю Цзысюй. Серебро выиграл его соотечественник Мао Чжунъу, а тройку призеров замкнул украинец Тарас Рад — чемпион спринта.

Казахстанцы Сергей Усольцев и Юрий Березин в индивидуальной гонке заняли 21-ю и 22-ю позиции соответственно.

Паралимпиада в Италии продлится до 15 марта включительно. За сборную Казахстана выступают семь спортсменов.