Россияне не вышли в полуфинал в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО, 7 мар — РИА Новости. Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Фадеев и Шеббо, выступавшие в классе LL1 (значительные нарушения в одной или обеих ногах), заняли третье и четвертое места соответственно во втором четвертьфинальном заезде и завершили выступление.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.