Горнолыжница Ворончихина посвятила золото Паралимпиады своему дедушке

ТОФАНЕ /Италия/, 9 марта. /ТАСС/. Победительница Паралимпийских игр в супергиганте российская горнолыжница Варвара Ворончихина посвятила золотую медаль своему дедушке. Об этом Ворончихина рассказала журналистам.
Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. На Играх 2022 года в Пекине россиянка не смогла выступить из-за отстранения со стороны Международного паралимпийского комитета.
«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу, — сказала Ворончихина. — Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки».
Ворончихиной 23 года, она является двукратной чемпионкой мира и победительницей нескольких этапов Кубка мира. Спортсменка соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.