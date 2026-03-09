Горнолыжница Ворончихина посвятила золото Паралимпиады своему дедушке

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу, — сказала Ворончихина. — Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки».