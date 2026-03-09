Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжница Ворончихина посвятила золото Паралимпиады своему дедушке

Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.

Источник: Reuters

ТОФАНЕ /Италия/, 9 марта. /ТАСС/. Победительница Паралимпийских игр в супергиганте российская горнолыжница Варвара Ворончихина посвятила золотую медаль своему дедушке. Об этом Ворончихина рассказала журналистам.

Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. На Играх 2022 года в Пекине россиянка не смогла выступить из-за отстранения со стороны Международного паралимпийского комитета.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу, — сказала Ворончихина. — Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки».

Ворончихиной 23 года, она является двукратной чемпионкой мира и победительницей нескольких этапов Кубка мира. Спортсменка соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.