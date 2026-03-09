«Мама, получилось!»: первые эмоции Ворончихиной попали в трансляцию

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО, 9 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина обратилась к маме и прослезилась после завоевания золотой медали на Паралимпиаде в Италии.
В понедельник 23-летняя спортсменка одержала победу в супергиганте и принесла сборной России первую золотую медаль на Играх. Для Ворончихиной это дебютное участие в Паралимпиаде.
После соревнований спортсменка подошла к камере и с улыбкой сказала: «Мама, получилось», а потом заплакала.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.