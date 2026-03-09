На Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал российский гимн

Ранее ТАСС сообщал, что Ворончихина выиграла первое золото сборной России на Играх в Италии. Горнолыжница победила в супергиганте, показав результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.