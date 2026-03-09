Ричмонд
На Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал российский гимн

Горнолыжницу Варвару Ворончихину наградили за победу в супергиганте.

Источник: Reuters

ТОФАНЕ /Италия/, 9 марта. /ТАСС/. На Паралимпийских играх на церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной, выигравшей золотую медаль, впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России. Соревнования проходят в Италии.

Ранее ТАСС сообщал, что Ворончихина выиграла первое золото сборной России на Играх в Италии. Горнолыжница победила в супергиганте, показав результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.

В предыдущий раз национальный гимн России звучал на Паралимпиаде в Сочи.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.