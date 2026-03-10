Ричмонд
Россиянка осталась без медали в суперкомбинации на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла финишировать в первом виде — супергиганте.

Источник: Getty Images

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина неудачно выступила в суперкомбинации на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

23-летняя россиянка не смогла финишировать в первом виде — супергиганте.

Таким образом, она завершила борьбу за медали в суперкомбинации, состоящей из супергиганта и слалома.

Ранее на Играх-2026 Ворончихина завоевала золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Ворончихина выступает в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.