Россиянка осталась без медали в суперкомбинации на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина неудачно выступила в суперкомбинации на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
23-летняя россиянка не смогла финишировать в первом виде — супергиганте.
Таким образом, она завершила борьбу за медали в суперкомбинации, состоящей из супергиганта и слалома.
Ранее на Играх-2026 Ворончихина завоевала золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.
Ворончихина выступает в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.