Дегтярев заявил, что спортивный мир ждет полноценного возвращения россиян

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил «Вестям», что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения россиян на международную арену.
«Атмосфера, которая была и во время соревнований [Паралимпийские игры], и во время церемонии награждения, говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов», — сказал Дегтярев.
Он также отметил, что будет сделано все, чтобы в ближайшее время восстановить целостность спорта.
Дегтярев отдельно поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, которая победила в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. Впервые за 12 лет гимн России прозвучал на турнире. Она также стала третьей в скоростном спуске.
«Мы с Варварой говорили после ее бронзовой медали, и она обещала сделать все, чтобы взять эту золотую медаль и добиться того, чтобы гимн России звучал над Италией. И она это сделала», — добавил министр.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), но на Игры в Италию смогли поехать только шесть спортсменов по специальным приглашениям.
На Паралимпиаде россияне впервые с 2014 года выступают с флагом и гимном страны. На Игры-2026 допустили шесть россиян.