Казахстанец Ербол Хамитов впервые выиграл медаль зимней Паралимпиады

Во вторник 28-летний спортсмен выступил в пара лыжном спринте сидя. Хамитов дошел до финала, где стартовали шесть участников.
В решающей гонке казахстанец занял третье место, уступив одну секунду китайцу Лю Цзысюю. Серебро выиграл бразилец Кристиан Вестемайер Рибера (+0,7 секунды).
После финиша Хамитов не смог сдержать слез. Он впервые в карьере попал на пьедестал Паралимпиады. Его бронза стала четвертой медалью для сборной Казахстана на зимних Играх и первой в Милане-Кортине-2026.
Единственный чемпион Паралимпиады в истории страны — лыжник Александр Колядин (Пхенчхан-2018). Серебро в пара лыжных гонках выигрывала Любовь Воробьева (Лиллехаммер-1994), бронзу — Александр Герлиц в пара биатлоне (Пекин-2022).
Также в спринте во вторник выступили казахстанцы Юрий Березин (сидя), Анна Грачова (нарушение зрения, ведущий — Ермек Ормантаев), Нурлан Алимов и Владислав Коваль (оба — стоя). Эти атлеты не смогли преодолеть квалификационный барьер.