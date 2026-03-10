Ричмонд
Лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады в спринте

Лыжница Багиян победила в спринте классическим стилем на Паралимпиаде.

Источник: Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

В финальном забеге, Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела трассу за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе российской команды четыре медали Паралимпиады — две золотые и две бронзовые.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.