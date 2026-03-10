Ричмонд
Гимн Беларуси прозвучит на Паралимпиаде в Италии

Белорусские спортсмены выступают на главном старте четырехлетия с национальной символикой, с гимном и флагом страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Белорусский спортсмен Роман Свириденко сумел выиграть спринт паралыжных гонок на Играх в Италии, сообщает Sputnik.

Он выступал в категории стоячих лыжников с поражениями конечностей (LW2-LW9). В полуфинале он стал первым и в решающей стадии подтвердил результат.

Свириденко преодолел дистанцию за 2 минуты 35,4 секунды и завоевал золотую медаль. Второе место досталось немцу Себастьяну Марбургеру (2:38,1). Замкнул тройку лидеров француз Бенжамен Давье (2:42,2).

В общей сложности в Играх принимают участие около 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта: парагорнолыжном спорте, парабиатлоне, паралыжных гонках, парахоккее, парасноуборде и керлинге на колясках.

Беларусь представляют Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках. 11 марта состоятся гонки с раздельного старта на десять километров классическим стилем, 14 марта пройдут эстафеты, а 15 марта — индивидуальные гонки на 20 километров свободным стилем.

Паралимпийский огонь был зажжен 24 февраля в британской деревне Сток-Мандевилл, на родине паралимпийского движения. Церемония открытия прошла вечером в пятницу.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо.

