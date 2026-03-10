Багиян заявила, что безумно рада вновь услышать гимн России после победы

ТЕЗЕРО /Италия/, 10 марта. /ТАСС/. Завоевавшей золото на Паралимпиаде российской лыжнице Анастасии Багиян безумно приятно вновь услышать гимн России в честь победы на соревнованиях. Об этом Багиян заявила журналистам.
Ранее россиянка завоевала золото в спринте на Паралимпийских играх в Италии.
«Мне радостно и безумно приятно, что будет наконец-то звучать наш гимн, — сказала Багиян. — Важно, что в этот момент мы будем стоять на пьедестале, слушать гимн страны, которую мы очень любим. Спасибо нашему Паралимпийскому комитету России и Павлу Алексеевичу Рожкову, что у нас появилась такая возможность участвовать. Осенью мы еще не рассчитывали на это. Спасибо нашим тренерам, которые заботились о нас. Нас здесь мало, хотим поддержать тех, кто не попал на эти Игры. Наша сборная — самая сильная, конкуренция на чемпионате России была сильнейшая».
Багиян 24 года, она является бронзовым призером чемпионата мира (2022), трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей кубка страны.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.