Багиян заявила, что безумно рада вновь услышать гимн России после победы

«Мне радостно и безумно приятно, что будет наконец-то звучать наш гимн, — сказала Багиян. — Важно, что в этот момент мы будем стоять на пьедестале, слушать гимн страны, которую мы очень любим. Спасибо нашему Паралимпийскому комитету России и Павлу Алексеевичу Рожкову, что у нас появилась такая возможность участвовать. Осенью мы еще не рассчитывали на это. Спасибо нашим тренерам, которые заботились о нас. Нас здесь мало, хотим поддержать тех, кто не попал на эти Игры. Наша сборная — самая сильная, конкуренция на чемпионате России была сильнейшая».