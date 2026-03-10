Гимн России второй день подряд прозвучал на Паралимпиаде-2026

В предыдущий раз российские паралимпийцы выступали с национальной символикой на Играх в Сочи. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. На Играх в Токио они выступали под флагом ПКР, а на Паралимпиадах в 2018-м и 2024-м — в нейтральном статусе. В 2022 году россиян отстранили от Игр в Пекине из-за военных действий на Украине.