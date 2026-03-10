Ричмонд
Гимн России второй день подряд прозвучал на Паралимпиаде-2026

Во вторник, 10 марта, победу в спринте одержала лыжница Анастасия Багиян.

Источник: Getty Images

Гимн России прозвучал на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо второй день подряд — на этот раз во время церемонии награждения лыжницы Анастасии Багиян за победу в спринте.

В соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения Багиян с лидером Сергеем Синякиным завоевала золото в спринте.

Лидер — спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.

Накануне гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет — во время церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной за победу в супергиганте.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.

В предыдущий раз российские паралимпийцы выступали с национальной символикой на Играх в Сочи. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. На Играх в Токио они выступали под флагом ПКР, а на Паралимпиадах в 2018-м и 2024-м — в нейтральном статусе. В 2022 году россиян отстранили от Игр в Пекине из-за военных действий на Украине.