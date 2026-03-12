Ричмонд
Все российские спортсмены посетят церемонию закрытия Паралимпиады в Италии

Мероприятие пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

ТОФАНЕ /Италия/, 12 марта. /ТАСС/. Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом журналистам сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Церемония закрытия пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо.

«На закрытие пойдут все спортсмены — все изъявили желание. Ограничений нет, — сказал Рожков. — Знаменосцы определятся 14 марта. Сегодня было совещание шефов миссий. Все попросили времени подождать с решением до этого числа. Можно и мальчика, и девочку знаменосцем. Мы будем принимать решение по спортивному принципу».

В Играх принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.