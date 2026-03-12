Все российские спортсмены посетят церемонию закрытия Паралимпиады в Италии

«На закрытие пойдут все спортсмены — все изъявили желание. Ограничений нет, — сказал Рожков. — Знаменосцы определятся 14 марта. Сегодня было совещание шефов миссий. Все попросили времени подождать с решением до этого числа. Можно и мальчика, и девочку знаменосцем. Мы будем принимать решение по спортивному принципу».