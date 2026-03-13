Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпиады-2026 и установил рекорд

Ербол Хамитов принес сборной Казахстана первое золото на зимней Паралимпиаде 2026 года, которую принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Мейіржан Амангелдиев

В пятницу 28-летний спортсмен выступил в пара биатлонной гонке преследования сидя на 4,5 км. По итогам квалификации он вышел на финальный старт пятым с отставанием в 38 секунд от лидера.

Хамитов смог без промахов отработать на обоих огневых рубежах и одержать победу. Он впервые стал паралимпийским чемпионом. Ранее на Играх-2026 казахстанец взял бронзу в лыжном спринте.

Хамитов — первый в истории страны обладатель двух медалей зимней Паралимпиады. До него на пьедестал таких соревнований поднимались трое казахстанцев. Золото брал только Александр Колядин — в пара лыжной гонке в Пхенчхане-2018.

Казахстанцы Юрий Березин и Сергей Усольцев заняли в гонке преследования 19-е и 23-е места соответственно. Серебро выиграл украинец Тарас Радь, бронзу — китаец Лю Цзысюй.

В аналогичной дисциплине стоя Казахстан представил Александр Герлиц. Бронзовый призер Паралимпиады-2022 занял девятое место с двумя промахами. Победу одержал китаец Цай Цзяюнь, серебро выиграл украинец Григорий Вовчинский, а бронзу — немец Марко Майер.