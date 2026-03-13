Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпиады-2026 и установил рекорд

В пятницу 28-летний спортсмен выступил в пара биатлонной гонке преследования сидя на 4,5 км. По итогам квалификации он вышел на финальный старт пятым с отставанием в 38 секунд от лидера.
Хамитов смог без промахов отработать на обоих огневых рубежах и одержать победу. Он впервые стал паралимпийским чемпионом. Ранее на Играх-2026 казахстанец взял бронзу в лыжном спринте.
Хамитов — первый в истории страны обладатель двух медалей зимней Паралимпиады. До него на пьедестал таких соревнований поднимались трое казахстанцев. Золото брал только Александр Колядин — в пара лыжной гонке в Пхенчхане-2018.
Казахстанцы Юрий Березин и Сергей Усольцев заняли в гонке преследования 19-е и 23-е места соответственно. Серебро выиграл украинец Тарас Радь, бронзу — китаец Лю Цзысюй.
В аналогичной дисциплине стоя Казахстан представил Александр Герлиц. Бронзовый призер Паралимпиады-2022 занял девятое место с двумя промахами. Победу одержал китаец Цай Цзяюнь, серебро выиграл украинец Григорий Вовчинский, а бронзу — немец Марко Майер.