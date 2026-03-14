Тарасова похвалила российских паралыжников, пробежавших эстафету вдвоем

Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли в эстафете шестое место.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оба российских лыжника, пробежавшие вдвоем смешанную эстафету 4×2,5 км на Паралимпийских играх, заслуживают похвалы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли в эстафете шестое место. Россияне пробежали по два этапа, в то время как в большинстве команд выступали по четыре спортсмена. Багиян выступает в категории NS1, в ней соревнуются атлеты с нарушением зрения. Голубков выступает в категории LW11,5, в ней соревнуются атлеты со значительными нарушениями функций ног. Сергей Синякин был спортсменом-ведущим Багиян.

«Они выполняли свою работу, для этого они готовились всю свою жизнь. То, что они нашли в себе силы бежать в два раза больше для того, чтобы преодолеть эту дистанцию, говорит о том, что они большие молодцы. Бежали максимально как могли», — сказала Тарасова.