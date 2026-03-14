В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх

Во вторник российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.