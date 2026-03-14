Тарасова: Ворончихиной и остальным паралимпийцам надо поклониться

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратной чемпионке Игр Варваре Ворончихиной и всем российским паралимпийцам нужно поклониться. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
23-летняя горнолыжница Ворончихина в субботу выиграла слалом, 9 марта она победила в супергиганте, принеся сборной России первое золото в медальном зачете. Также в ее активе серебро и бронза.
«Ее результат надо назвать выдающимся, так как это вторая золотая паралимпийская медаль, которую она привезет в нашу страну, — сказала Тарасова. — То есть люди борются не на шутку, а всерьез».
«Вообще перед паралимпийцами можно снять шляпу и поклониться им глубоко. Весь мир на них смотрит и понимает, что в этой жизни все возможно», — добавила она.
Паралимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье.