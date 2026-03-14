Ворончихина словами «это шок» оценила второе золото Паралимпиады

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина после победы в слаломе на Паралимпиаде в Италии заявила, что у нее «шок» и вообще другие эмоции по сравнению с первым золотом в супергиганте. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».
Ворончихина в первой попытке показала второй результат, уступив шведке Эббе Орсьо. Однако в решающем заезде шведка не смогла финишировать.
Ворончихина напомнила, что то же самое было с россиянином Алексеем Бугаевым в суперкомбинации, когда он лидировал после супергиганта, но не смог финишировать в слаломе.
«Я знала, что в слаломе могу хорошо проехать и показать достойный результат, но Эбба действительно серьезный соперник именно в этой дисциплине. Мы, в принципе, во всех дисциплинах с ней боремся. И она проехала неплохо первую попытку. И во второй попытке я уже это отпустила — как будет, так будет, проеду в свое удовольствие», — сказала Ворончихина.
Горнолыжница добавила, что рада своему золоту, но в то же время ей жалко, что «от горя до радости один шаг».
Всего на счету Ворончихиной два золота, серебро (гигантский слалом) и бронза (скоростной спуск) на Играх в Италии.