Ворончихина словами «это шок» оценила второе золото Паралимпиады

Варвара Ворончихина выиграла золото в слаломе после схода лидировавшей шведки Орсьо. По ее словам, она рада победе и в то же время ей жаль, что так произошло с соперницей.

Источник: РБК Спорт

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина после победы в слаломе на Паралимпиаде в Италии заявила, что у нее «шок» и вообще другие эмоции по сравнению с первым золотом в супергиганте. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

Ворончихина в первой попытке показала второй результат, уступив шведке Эббе Орсьо. Однако в решающем заезде шведка не смогла финишировать.

Ворончихина напомнила, что то же самое было с россиянином Алексеем Бугаевым в суперкомбинации, когда он лидировал после супергиганта, но не смог финишировать в слаломе.

«Я знала, что в слаломе могу хорошо проехать и показать достойный результат, но Эбба действительно серьезный соперник именно в этой дисциплине. Мы, в принципе, во всех дисциплинах с ней боремся. И она проехала неплохо первую попытку. И во второй попытке я уже это отпустила — как будет, так будет, проеду в свое удовольствие», — сказала Ворончихина.

Горнолыжница добавила, что рада своему золоту, но в то же время ей жалко, что «от горя до радости один шаг».

Всего на счету Ворончихиной два золота, серебро (гигантский слалом) и бронза (скоростной спуск) на Играх в Италии.