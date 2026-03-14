Тихонов восхитился результатами российских паралимпийцев

Россияне на Играх в Италии завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх вызывают восхищение. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Россияне завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

«Я слежу за Паралимпиадой, у меня очень хорошие отношения с главой Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Конечно, этими людьми и их результатами можно только восхищаться. Они завоевывают для страны медали и являются примером для всех», — сказал Тихонов.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта.