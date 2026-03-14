Стали известны знаменосцы сборной России на закрытии Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков станут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Решение было принято по спортивному принципу», — сказал Рожков, которого цитирует «Матч ТВ».
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта.
На счету российской команды, в состав которой вошли только шесть спортсменов, девять медалей — пять золотых, одна серебряная и три бронзовые.
Ворончихина в Италии выиграла два золота (супергигант, слалом), серебро (гигантский слалом) и бронзу (скоростной спуск), Голубков стал чемпионом в раздельной гонке на 10 км.