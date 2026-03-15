Ербол Хамитов занял седьмое место в последней гонке на Паралимпиаде-2026

В заключительный день соревнований 28-летний атлет выступил в лыжной гонке на 20 км сидя с интервальным стартом. Хамитов был единственным представителем Казахстана в этой дисциплине и занял седьмое место. Он уступил 1 минуту 59,2 секунды россиянину Ивану Голубкову, который стал двукратным чемпионом Паралимпиады-2026.
Серебро выиграл китаец Мао Чжунъу (+54,6). Тройку призеров замкнул итальянец Джузеппе Ромеле (+1:22,1).
Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.
Позднее в воскресенье состоится церемония закрытия Паралимпиады.