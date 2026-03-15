Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ербол Хамитов занял седьмое место в последней гонке на Паралимпиаде-2026

Казахстанец Ербол Хамитов закончил выступление на зимней Паралимпиаде 2026 года, которая завершается в Милане и Кортине, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Мейіржан Амангелдиев

В заключительный день соревнований 28-летний атлет выступил в лыжной гонке на 20 км сидя с интервальным стартом. Хамитов был единственным представителем Казахстана в этой дисциплине и занял седьмое место. Он уступил 1 минуту 59,2 секунды россиянину Ивану Голубкову, который стал двукратным чемпионом Паралимпиады-2026.

Серебро выиграл китаец Мао Чжунъу (+54,6). Тройку призеров замкнул итальянец Джузеппе Ромеле (+1:22,1).

Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.

Позднее в воскресенье состоится церемония закрытия Паралимпиады.