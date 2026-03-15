Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в гонке на 20 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения Багиян с лидером Сергеем Синякиным показала результат 43 минуты 59,1 секунды.
Лидер — спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.
Второе место заняла чешка Симона Бубеничкова (отставание 3 минуты 28,12 секунды), третьей стала китаянка Ван Юэ (+4.59,6).
24-летняя Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх-2026 россиянка завоевала золото в спринте и в «разделке» на 10 км.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.
Российские спортсмены завоевали в Италии уже 11 наград — семь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда поднялась на четвертое место в медальном зачете.